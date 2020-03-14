Названа причина снижения рейса Будапешт – Москва

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14.03.2020, 14:11, Новости дня

Причиной снижения пассажирского «Суперджета», летевшего из Будапешта в Москву, стал сработавший датчик неисправности системы кондиционирования, сообщил источник в авиационных кругах.

«На борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Следуя правилам, самолет снизился и продолжил полет в штатном режиме», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, пассажирский «Суперджет», следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров, в то время как нормальная высота полета для пассажирских лайнеров 10-11 тыс. метров.

Самолет следует на этой высоте над Россией, посадка ожидается в 14.53 мск в Шереметьево.



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