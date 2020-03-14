 

Михаил Вашуков рассказал 23-летнюю историю дуэта с Николаем Бандуриным

14.03.2020, 14:07, Разное

Историю 23-летнего дуэта с Николаем Бандуриным пояснил Михаил Вашуков в программе «Судьба человека». Знаменитые куплетисты столкнулись с кризисом жанра, что и привело к распаду союза.
Совместное выступление студентов музыкального училища при Ленинградской консерватории началось еще в советское время. Популярность на эстраде дуэта была огромной: злободневность куплетов и их сатирическая направленность нравились зрителям. Как вспоминал Вашуков, иногда в день они давали до девяти концертов. Дружили артисты и в жизни. На пике популярности возникло ощущение, что жанр начинает устаревать, а решение «поставить совместную деятельность на паузу» привело к полному разрыву. Артист осторожно говорит и о денежных вопросах, упоминая нечестного администратора.

Несколько иная точка зрения у его партнера Николая Бандурина, что и подтверждает слова о возникших разногласиях. В свою очередь он отмечал и роль жены Михаила Вашукова в ссоре бывших друзей. В результате пути артистов разошлись, и каждый пошел своей дорогой. Несмотря на сольные выступления, они вынуждены были встречаться, так как работали в программе Евгения Петросяна «Кривое зеркало». Однако судьба дуэта, а вместе с ним и 23-летней дружбы уже была завершена.



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