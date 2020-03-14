Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 с тройной камерой

14.03.2020, 14:07, Разное

Компания Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy A11 с тремя камерами. Компактное устройство будет иметь вес всего 177 г.

В официальном пресс-релизе говорится, что смартфон получил дисплей Infinity-O с разрешением HD+ и диагональю в 6,4 дюйма. Вместе с ним будут устанавливать основную камеру с тремя объективами разрешением в 13, 5 и 2 мегапикселя соответственно. Сканер отпечатка пальца на устройстве разместится на задней панели под вспышкой. На лицевой части Galaxy A11 разместился вырез в верхней части, в котором спрятаны камера и переговорный динамик.

Galaxy A11 будет продаваться с 2 и 3 гигабайтами оперативной памяти в зависимости от версии. Объем ПЗУ в устройствах составит 32 и 64 гигабайта, что свойственно для представителей среднего ценового сегмента. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов. Поддержка зарядки на 15 ватт обеспечивает восстановление 50 процентов запасов энергии в течение 30 минут.

Смартфон Galaxy A11 будет представлен в четырех цветовых вариантах – красном, белом, голубом и черном. Корпус устройства выполнен из пластика с повышенной прочностью. Точная информация о дате выхода смартфона на рынок и его стоимости пока отсутствует.