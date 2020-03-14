 

Мнение: О несгибаемом и смелом национальном лидере Северной Кореи

14.03.2020, 14:00, Разное

Всего одна фотография в доказательство – но какая!

Легко объясняет, почему стабильное большинство граждан неизменно доверяют своему президенту, несмотря на снижение уровня жизни и прочие сложности пребывания в «осаждённой крепости». Драматизм этого вроде бы чисто протокольного фото становится понятным, когда…

Когда получается вспомнить, что в Северной Корее уже больше месяца, как объявлен тотальный карантин из-за коронавируса нового типа SARS-CoV-2 (a.k.a. 2019-nCoV). При всей отрывочности информации понятно, что ситуация там серьёзная и число заболевших немалое. Особенно в свете ограниченности собственных ресурсов.

И вот на этом фоне, когда паника неумолимо охватывает планету ещё быстрее, чем смертельный вирус, лидер КНДР Ким Чен Ын лично и публично руководил соревнованиями артиллерийских корпусов Корейской народной армии. Без маски на лице, в отличие от своего окружения. Вероятно, он вполне чётко представлял себе возможные страшные последствия.

Но пока всё обошлось…

Отстрелялись…

Поразили…

С другой стороны, Ким Чен Ын целиком прав: маски на нос и рот не предотвращают заражения коронавирусом, как и другими респираторными инфекциями. Но зато позволяет вирусоносителю не заразить кого-то другого. Кима, например. Да и КП на полигоне был подвергнут суровой дезинфекции, а все допущенные к телу прошли строжайший медосмотр.

В свете сказанного смелость Кима предстаёт в немного ином свете, не правда ли?

Можно сказать, маски сорваны

Но не таковы ли все авторитарные лидеры, демонстрирующие личную смелость лишь на протокольных и постановочных фото и видео? И есть ли им дело до болезней и страданий подданных?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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