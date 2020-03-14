 

Матвиенко высказалась о проведении парада в честь 75-летия Победы

14.03.2020, 13:59, Новости дня

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что «ничто не помешает» РФ провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«На Парад Победы приглашены главы государств, надеюсь, что ничто нам не помешает провести столь важное, нужное для всех нас мероприятие, как празднование 75-летия Победы и торжественный парад на Красной площади», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается, но ситуация с развитием коронавируса учитывается.

Отметим, что на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.

В пятницу сообщалось, что число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 11 человек. В субботу стало известно, что в Кемерово оперативно выявили еще два случая заражения. Таким образом, на данный момент в РФ зарегистрированы всего 47 случаев заражения коронавирусом.



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