Силуанов заявил о готовящихся предложениях для нивелирования эффектов от коронавируса

14.03.2020, 13:59, Новости дня

Правительство РФ готовит предложения по нивелированию негативных эффектов от коронавируса, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.

Силуанов сообщил, что правительство РФ «рассматривает и готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора (коронавируса), передает ТАСС.

Он указал, что распространение нового вируса влияет на экономику страны сильнее, чем низкие цены на нефть.

«В целом, экономика у нас адаптируется. В основном это коснется нефтегазовых компаний, они имеют хорошие подушки безопасности, накопили достаточно ресурсов за последние годы, когда цены на нефть находились на высоких отметках», – подчеркнул министр.

По его словам, инфляция в РФ в 2020 году будет варьироваться в пределах целевого показателя ЦБ в 4%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в марте на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении, ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось.

Ранее Силуанов исключил возможность рецессии в российской экономике в 2020 году. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для корректировки бюджета из-за коронавируса.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что мировая экономика находится на пороге нового кризиса.