Эксперт: «Волонтерская» поправка к Конституции усилит влияние НКО в политике

14.03.2020, 13:59, Новости дня

«Государство признает саму важность гражданских инициатив, и это признание отражено в поправке к Основному закону», – сказала газете ВЗГЛЯД глава одной из российских благотворительных организаций Наталья Каминарская, комментируя утверждение парламентом президентского пакета поправок к Конституции.

«Надеюсь, внесение поправки будет способствовать появлению при органах власти и ведомствах большего количества консультативных и общественных советов, в которых участвуют некоммерческие организации. Хорошо если эти советы будут активнее влиять на проведение государственной политики, на законодательное регулирование», – сказала директор Центра развития социально-культурных инициатив и благотворительности «Благосфера», член объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов Наталья Каминарская.

«За последнее время, в результате совместных усилий государства и гражданского общества, очень сильно выросла популярность волонтерства. Эта деятельность сейчас активно развивается. То, что она может найти свое отражение в Основном законе страны – это очень важный и позитивный момент», – заключила Каминарская.

Напомним, на встрече с рабочей группой по поправкам в феврале президент Путин одобрил предложение посвятить отдельную норму Конституции обязанности властей содействовать развитию гражданского общества. «В принципе, я ничего против не имею и исхожу из того, что волонтерское движение и НКО – это и есть часть гражданского общества», – сообщил тогда Путин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, 11 марта Госдума приняла в заключительном чтении президентский пакет поправок в Конституцию, затем и Совет Федерации одобрил проект. Общероссийское голосование по проекту, как ожидается, пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

Среди прочих, одобрена и поправка к ст.114, которая гласит, что правительство осуществляет меры «по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».