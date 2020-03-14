 

В Кыргызстане закрываются школы и вузы

14.03.2020, 13:48, Новости дня

Совет безопасности Кыргызстана закрыл с 16 марта 2020 года все школы и вузы страны на карантин сроком на три недели.

Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании, отметил, что здоровье населения страны – это первоочередной вопрос. Совет безопасности также заслушал информацию двух республиканских штабов по ситуации с коронавирусом.

При этом перепись населения Кыргызстана пройдет в ранее запланированные сроки – с 23 марта по 1 апреля, в отдаленных районах – с 20 по 29 апреля 2020 года.

Ранее вице-премьер Алтынай Омурбекова заявляла, что закрытие школ на карантин не планируется, но решения будут приниматься в зависимости от ситуации. 



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