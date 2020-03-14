Верланов: Налоговая усиливает меры безопасности по противодействию угрозе распространения коронавируса

14.03.2020, 13:47, Новости дня

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов рассказал в Facebook 13 марта, какие меры предпринимает в ведомстве для противодействия распространению нового коронавируса.

“Утром провел внеплановое селекторное совещание с регионами по поводу эпидемии коронавируса COVID-19. Всем известно, насколько сложной является ситуация в Италии, Франции, Германии и других странах. Как показывает мировая практика, на ранних стадиях распространения болезни необходимо действовать решительно. Мы уже видим, что страны, которые действуют на опережение, которые провели мероприятия, которые на тот момент казались непропорциональными, ощутимо уменьшили количество смертей. Здоровье людей превыше всего. Поэтому сегодня не может быть лишних мер безопасности. Как глава налоговой я лично отвечаю за здоровье и жизнь наших сотрудников, поэтому обязанность руководства службы – быть на шаг впереди. Цена бездействия может оказаться слишком высокой”, – написал глава ГНС.

Податкова посилює заходи безпеки щодо протидії загрозі поширення коронавірусу.Зранку провів позапланову селекторну… Posted by Сергій Верланов on Reede, 13. märts 2020

Он подчеркнул, что сейчас самый высокий приоритет – обеспечение безопасности сотрудников службы и налогоплательщиков.

“Мы уже разослали территориальным органам письмо с перечнем неотложных мер, разъяснительные постеры и видео. Снимаем серию информационных видеоуроков по пользованию электронными сервисами. Использование электронного кабинета позволит плательщикам меньше посещать налоговую и тем самым снизить опасность инфицирования. Первые такие видео появятся на следующей неделе. Призываю и сотрудников ГНС, и налогоплательщиков осознать серьезность ситуации. Каждый на своем месте должен принять все меры для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Уверен, что коллектив новой налоговой покажет пример эффективной командной работы перед лицом этой угрозы”, – подытожил Верланов.

Инфографика: Державна податкова служба України / Facebook

ГНС на своей странице в Facebook распространила видео с советами, как уберечься от заражения.

💥Сергій Верланов: Головний пріоритет – убезпечити працівників служби та платників податків під час пандемії коронавірусуПодатковою розроблений план першочергових заходів із запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19🔽🦠Територіальні органи ДПС взаємодіятимуть з облдержадміністраціями та регіональними підрозділами МОЗу (тимчасовими обласними протиепідемічними комісіями при облдержадміністраціях) щодо проведення профілактичних і протиепідемічних заходів.🦠Буде обмежено проведення будь-яких масових публічних заходів, перевага надаватиметься форматам дистанційної комунікації тощо. 🦠Вмикаємо режим дезінфекції всіх приміщень та місць контакту працівників і відвідувачів/клієнтів, наявність необхідних засобів індивідуального захисту. 🦠Оптимізовано режим доступу громадян до адмінбудівель ДПС.🦠У центрах обслуговування платників обмежується кількість одночасного перебування людей в залах обслуговування та посилено заходи із забезпечення режиму поточної дезінфекції. 🦠Безпосереднє спілкування працівників ДПС з відвідувачами ЦОПів буде максимально обмежено.🦠Працівники центрів обслуговування платників, які матимуть ознаки респіраторних захворювань, не будуть допускатися до роботи та обслуговування громадян. 🦠Підтримку у проведенні протиепідемічних заходів надаватиме Всеукраїнська профспілка працівників ДПС. Posted by Державна податкова служба України on Reede, 13. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение с заграницей в ночь на 17 марта.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.