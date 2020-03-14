 

Шмыгаль созвал экстренное заседание Кабмина

14.03.2020, 13:47, Новости дня

На 12.00 14 марта назначено внеочередное заседание Кабинета Министров Украины, на котором будут рассмотрены решения Совета национальной безопасности и обороны по мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Заседание пройдет в закрытом формате. Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, так что невзирая на наше желание быть открытыми, есть процедуры, которых мы должны придерживаться”, – написал он.

Шмыгаль отметил, что речь пойдет о мерах, упомянутых в обращении президента Владимира Зеленского. Среди них:

закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;

прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;

закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;

финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины для передачи Минздраву;

обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных органов и служб спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;

стимулирование украинских предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;

выделение средств Минздраву для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;

обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;

введение таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающей в Украину в связи с организацией борьбы с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

13 марта СНБО решил закрыть границы для иностранцев на две недели и прервать с 17 марта авиасообщение с другими странами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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