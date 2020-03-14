Шмыгаль созвал экстренное заседание Кабмина
14.03.2020, 13:47, Новости дня
На 12.00 14 марта назначено внеочередное заседание Кабинета Министров Украины, на котором будут рассмотрены решения Совета национальной безопасности и обороны по мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Заседание пройдет в закрытом формате. Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, так что невзирая на наше желание быть открытыми, есть процедуры, которых мы должны придерживаться”, – написал он.
Шмыгаль отметил, что речь пойдет о мерах, упомянутых в обращении президента Владимира Зеленского. Среди них:
закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;
прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;
закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;
финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины для передачи Минздраву;
обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных органов и служб спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;
стимулирование украинских предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;
выделение средств Минздраву для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;
обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;
введение таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающей в Украину в связи с организацией борьбы с COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.
С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.
В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.
13 марта СНБО решил закрыть границы для иностранцев на две недели и прервать с 17 марта авиасообщение с другими странами.
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