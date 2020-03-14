«Это серьезнее развала страны в 1991 году»: Дерипаска призвал отправить всю России на карантин

14.03.2020, 13:46, Новости дня

Сейчас страна не готова к эпидемии коронавируса, считает миллиардер.

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России нужно ввести полный карантин на 60 дней, закрыть на два месяца границы для иностранцев и отменить массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска, подчеркнув, что сделать это «пока не поздно».

«Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — написал он. Миллиардер отметил, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Дерипаска призвал руководителей предприятий и госучреждений в течение двух дней подготовить все необходимые меры для обеспечения карантина. Он назвал 60 дней минимальным сроком для выявления и начала лечения большинства заболевших.

Сейчас страна не готова к эпидемии коронавируса, а россияне массово игнорируют базовые меры предосторожности, считает Дерипаска. «Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски», — написал он.

По словам миллиардера, если не принять необходимых мер, последствия распространения коронавирусной инфекции для власти будут «более серьезными, чем развал страны в 1991 году».

Дерипаска также сообщил, что в 2015 году он, «как и другие сотрудники «Русала», столкнулся со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Тогда инфекцию позволили остановить изоляция Гвинеи, а также действия военных, полиции и российских врачей, написал он.

Пока особые меры предосторожности успели ввести только власти Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. 10 марта мэр столицы Сергей Собянин запретил проводить все массовые мероприятия в столице с количеством человек более 5000, а также ввел свободное посещение школ. В Санкт-Петербурге с 16 марта по 30 апреля запретили любые массовые мероприятия с участием более 1000 человек.

Россия к 13 марта ограничила авиасообщение со всеми странами ЕС рейсами «Аэрофлота» в их столицы. США — закрыли страну для всех европейцев и людей, побывавших в Европе в последние 14 дней. Главным очагом эпидемии официально признана Европа. Число зараженных в Италии (более 17500), Испании (свыше 4300), Германии (более 3600) и Франции (не менее 3660) и США (свыше 2000) продолжает расти.