Российским сенаторам запретили выезжать за рубеж

14.03.2020, 13:46, Новости дня

Также Совет Федерации приостановил визиты официальных делегаций из стран.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что всем российским сенаторам запретили покидать страну из-за угрозы коронавируса.

Матвиенко сообщила, что лично будет выдавать загранпаспорта сенаторам для выезда за рубеж. Но так будут делать только в случае крайней необходимости.

Также Совет Федерации приостановил визиты официальных делегаций из стран, «опасных» по коронавирусу, добавила Матвиенко.

В Москве к 13 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 24 человек. Всего в России заболели 45 человек, восемь из них выздоровели. Ранее Дерипаска призвал отправить всю России на карантин.