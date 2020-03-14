Коронавирус продолжает заражать россиян: инфекцию выявили у двух жителей Кемерово

14.03.2020, 13:46, Новости дня

Общее число заболевших в России выросло до 47.

Специалисты выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у двух жителей города Кемерово.

Оба пациента находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован на юге Кузбасса — в Новокузнецке.

В Москве коронавирус официально подтвердили у 24 человек (среди них – один подросток). Всего в разных регионах России заболели 47 человек, восемь из них выздоровели.

На фоне распространения COVID-19 многие государства ограничили авиасообщение со странами, где широко распространен коронавирус. РФ с 16 марта ограничит полеты в Евросоюз, кроме рейсов в столицы стран ЕС и чартеров, а также закроет сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев.

Инфекция практически перестала терроризировать Китай, зато начала активно расползаться в остальном мире. Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 145257 человек (+3856 случаев за сутки), умерли более 5424 человек (+53 случая за сутки). Всего выздоровели 72300 человек (+1470 случаев за сутки).

Ранее ведущая «Первого канала» оказалась заперта в США из-за коронавируса.