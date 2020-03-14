Власти придумали план по борьбе с коронавирусом

14.03.2020, 13:46, Новости дня

Срок исполнения поручений — 16 марта.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России. Глава правительства дал ряд поручений по итогам совещания, состоявшегося 12 марта.

Главное из них — с 15 марта закрыть въезд иностранцам через сухопутные участки российско-польской и российско-норвежской границ. Исключение сделают для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Ранее РФ уже закрыла границу с Китаем и ввела запрет на пересечение границы для граждан Италии и граждан других государств, прибывающих из этой страны. Также итальянцам была приостановлена выдача виз.

В числе других поручений премьера:

Минздраву и Роспотребнадзору поручено обеспечить «трансформацию соответствующих разделов ведомственных информационных систем, содержащих информацию о новой коронавирусной инфекции, в легкодоступный и удобный для граждан формат»

Минздраву поручено довести до медицинских организаций (в том числе частных) алгоритм действий при выявлении коронавируса инфекции и его лечении.

Минпромторг должен представить правительству информацию о возможностях по производству в России средств индивидуальной защиты (включая костюмы и дезинфекторы)

Правительствам Москвы и Московской области — обеспечить прохождение сотрудниками «отдельных медицинских организаций курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях»

Срок исполнения поручений — 16 марта.

В Москве коронавирус официально подтвердили у 24 человек (среди них – один подросток). Всего в разных регионах России заболели 47 человек, восемь из них выздоровели.

На фоне распространения COVID-19 многие государства ограничили авиасообщение со странами, где широко распространен коронавирус. РФ с 16 марта ограничит полеты в Евросоюз, кроме рейсов в столицы стран ЕС и чартеров.

Инфекция практически перестала терроризировать Китай, зато начала активно расползаться в остальном мире. Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 145257 человек (+3856 случаев за сутки), умерли более 5424 человек (+53 случая за сутки). Всего выздоровели 72300 человек (+1470 случаев за сутки).