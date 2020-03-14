«Мрази, поднимайте задницы». Глава Федерации бокса пригласил критиков Терешковой на ринг

14.03.2020, 13:46, Новости дня

Он предложил «поговорить» по правилам бокса.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил всех критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса. Свое сообщение он выложил в Instagram.

«Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют героя нашей страны, первую женщину-космонавта, Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте свои задницы и приходите к нам в Федерацию бокса России. Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса!» — написал Кремлев.

10 марта Терешкова в ходе заседания Госдумы предложила обнулить президентский срок действующего главы государства, внеся в Конституцию соответствующую поправку, тем самым дав президенту возможность участвовать в выборах в 2024 году.

10 марта Терешкова привлекла к себе внимание всей страны. Она выступила с предложением «обнулить» президентские сроки Владимира Путина после принятия поправок в Конституцию. Это даст главе государства возможность участвовать в выборах в 2024 году. Президент, Госдума, Совет Федерации и региональные заксобрания поддержали предложение Терешковой. Теперь все зависит от Конституционного суда, который должен оценить законность этой поправки.

22 апреля ожидается проведение голосования, участники которого должны утвердить изменения в Конституцию. Согласно самому закону о поправках, он вступит в силу только в случае одобрения более чем половиной граждан России, принявших участие в голосовании.

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