Президент Путин подписал закон о поправках к Конституции

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14.03.2020, 13:46, Новости дня

Всенародное голосование намечено на 22 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Теперь закон должен изучить Конституционный суд, после чего поправки вынесут на общероссийское голосование.

Официальное название закона: «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Ко второму чтению, которое прошло 10 марта, было внесено около 390 поправок. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. Согласно самому закону о поправках, он вступит в силу только в случае одобрения более чем половиной граждан России, принявших участие в голосовании.

О планах внести поправки в Конституцию Владимир Путин объявил в середине января в послании Федеральному Собранию. Необходимость поправок объяснялась обеспечением «большого баланса между ветвями власти». Для работы над поправками была создана рабочая группа.

10 марта перед вторым чтением поправок в Конституцию депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.

Ранее главред «Блокнота» рассказал о том, почему эпоха Путина закончится ещё очень нескоро.



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