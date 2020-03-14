Рубль начал “выздоравливать” от коронавируса

14.03.2020, 13:38, Разное

Российский рубль продолжает укрепляться несмотря на снижение цен на нефть и распространение коронавируса COVID-2019. Эти факторы стали причиной обрушения отечественной валюты в последние дни.

В отличие от ситуаций, связанных с событиями на Украине и колебаниями на рынке нефти в минувшие годы, на этот раз экономика России проявила большую устойчивость. Благодаря импортозамещению жителям страны больше не грозит значительный рост цен на продовольственные товары. В Министерстве финансов также заверили, что стоимость топлива не изменится. Официальный курс рубля на 12 марта 2020 года составляет 71,47 за доллар и 81,02 за евро.