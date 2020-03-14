Обычные опасны: кардиолог рассказал о правильном выборе градусника

14.03.2020, 13:38, Разное

Российский хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе градусника. Врач отметил, что россияне заблуждаются, считая обычный ртутный прибор самым надежным инструментом.

В своем интервью радио Sputnik медик отметил, что делать выбор в пользу того или иного аппарата стоит исходя из соотношения цены и точности измерения. Так, инфракрасный градусник отличается высокой точностью, но цены на такие приборы могут “кусаться”. Вопреки расхожему мнению, оптимальным вариантом доктор считает электронный градусник. Он обратил внимание, что привычные ртутные градусники, которым доверяют россиянам, являются опасными для здоровья.