Россия и Китай могут договориться о создании совместной лунной базы

14.03.2020, 13:30, Разное

Россия и Китай обсуждают строительство общей или соседствующих двух космических баз на Луне. Об этом заявили представители отечественной ракетно-космической отрасли.

По словам источника, сейчас две рабочие группы ведут переговоры, где обсуждается степень интеграции, каждой стороны. Основываться лунные базы будут на посадочных модулях, которые совместно на спутник Земли отправят РФ и Китай в ближайшее время.

Стоит отметить, что в 2019 году сотрудники «Роскосмоса» и Российской академии наук приступили к доработке эскизного проекта космического ракетного комплекса, предназначенного для полетов на Луну. Сумма издержек должна была составить 1,7 трлн рублей, из-за чего возникли сомнения в целесообразности создания такого дорогостоящего объекта.