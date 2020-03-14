Дима Билан посетил премьеру мультфильма «Тролли» со своим крестным сыном

14.03.2020, 13:30, Разное

Певец Дима Билан привел своего крестника на премьеру мультфильма «Тролли. Мировой тур». Сам музыкант озвучивал в мультфильме героя по имени Цветан, а в американском варианте этот персонаж разговаривает голосом американского исполнителя Джастина Тимберлейка.

Фотографии и видео со своим крестным сыном, сделанные на память о походе в кинотеатр, певец опубликовал на своей странице в Instagram. Как видно, на одном из фотоснимков сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Саша Плющенко, доволен тем, что проводит время со своим крестным отцом. Папа мальчика сейчас выступает на соревнованиях, а мать пока не может выходить в свет, так как находится на карантине.

Саша Плющенко, появился на красной дорожке в одном из московских кинотеатров вместе с героями мультика Цветаном и Роксом. Крестник Димы Билана общался с журналистами и демонстрировал на камеру свое пластмассовое оружие. Подписчики Димы Билана написали в комментариях к посту, что певцу очень идет роль отца, а также порадовались за то, что Саша Плющенко так здорово провел время вместе с крестным папой. Некоторые фолловеры пожалели сына фигуриста и телеведущей, потому что он, по их мнению, не может спокойно пойти в кино, как другие дети, а должен постоянно быть под прицелом камер.