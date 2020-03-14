Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

14.03.2020, 13:30, Новости дня

Следственный комитет ужесточил обвинение фигурантам дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщил адвокат гендиректора группы «Ру-ком» Николая Степанова Григорий Иванищев.

«Фигурантам уголовного дела перепредъявили обвинение, ужесточив его с ч. 2 на ч. 1 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества)», – отметил адвокат, передает ТАСС.

Ранее фигуранты обвинялись в участии в преступном сообществе, по которому грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По новому обвинению им грозит от 12 до 20 лет.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.