 

Google Pixel 4a будет использовать хранилище UFS 2.1

14.03.2020, 13:30, Разное

Эксперты IT-индустрии изучили образ загрузочного экрана смартфона Google Pixel 4a и назвали тип хранилища, которое будет использовано в устройстве. Речь идет о чипе UFS 2.1.
Google Pixel 4a использует 5,8-дюймовый дисплей и сочетает в себе перфорированный дисплей с квадратной задней камерой. Что касается дизайна, то он похож на прошлогодние Pixel 3a и 3a XL. Гаджет выйдет в черном, прозрачном белом и фиолетовом цветах. Не исключено, что производители выпустят смартфон и в других цветах.

Pixel 4 и 4XL впервые используют двойную заднюю камеру, и ходят слухи, что Pixel 5 будет использовать тройную настройку задней камеры. Устройство будет поставляться с мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 730 или Snapdragon 765. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ и 64 ГБ постоянной. На задней панели должен быть расположен 12-мегапиксельный датчик, а 8-мегапиксельный – спереди. Этот смартфон будет иметь батарею емкостью 3 080 мАч и работать на базе операционной системы Android 10. Другие функции включают датчик отпечатков пальцев, разъем для наушников, интерфейс USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и 4G LTE.



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