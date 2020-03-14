Родственница Макгрегора умерла от коронавируса

14.03.2020, 13:28, Новости дня

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что сестра его матери умерла от коронавируса.

Макгрегор сообщил в Instagram, что от коронавируса умерла его тетя, сестра матери.

«Мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная дружелюбная тетушка. Этот тупой (…) вирус. Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя», – написал спортсмен.

Он напомнил подписчикам, что на фоне распространения коронавируса необходимо соблюдать гигиену рук.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией.

По последним данным, в РФ 47 зарегистрированных случаев коронавируса.

В субботу, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавируса в российской столице. В частности, вводится свободное посещение школ.

Отметим, что на интернет-портале Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус изменит человеческие привычки.