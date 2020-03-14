Мнение: Дерипаска – паникёр и провокатор?

14.03.2020, 13:20, Разное

Олег Дерипаска – серьезный бизнесмен. Просто так ничего говорить или писать не будет. Но взял и написал.

Дословно:

Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведёт к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году.

Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы.

Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании.

Пока не поздно — в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение.

Первый шаг — уже завтра закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней.

Обязанность каждого руководителя предприятия или государственного учреждения на своем месте — осознать всю серьёзность ситуации, немедленно создать штаб и в течение двух дней подготовить все необходимые меры, которые позволят обеспечить карантин. 60 дней — минимальный срок для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших, а значит — для эффективности карантина.

Так сложилось, что я, как и другие сотрудники Русала, в 2015 году столкнулся с Эболой в Африке. И только изоляция Гвинеи, а также слаженные действия военных, полиции и российских врачей позволили ее остановить.

Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России.

Отсюда

Предложение Олега Дерипаски «обеспечить людям возможность провести дома 60 дней» попахивает провокацией. Как это дома? Если 22 апреля весь народ, плечом к плечу, все, как один… обязаны придти и поддержать поправки, позволяющие Путину не покидать Кремль. А кто не придет – тот враг России и агент госдепа…. Так или не так? Дериписка замахнулся на святое?

Фотография Олега Дерипаски – отсюда