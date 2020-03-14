 

В мобильном приложении YouTube обновился интерфейс

14.03.2020, 13:07, Разное

Мобильное приложение сервиса YouTube получило очередное обновление. Компания Google решила удалить вкладку Trending и пересмотреть дизайн интерфейса.
Теперь пользователи могут воспользоваться «навигатором», который показывает не только контент с максимальной активностью юзеров, но и фильтрует ролики по предпочтениям. Вкладка совместила в себе предлагаемые видео и тренды, сделав доступ к материалам более удобным и интерактивным.

Апдейт уже доступен для операционных систем Android и iOS. Пользователи могут изменять настройки вкладки Explore, удаляя из нее неинтересный контент. Для этого достаточно просто сделать свайп влево по ролику, который не актуален, и нажать «не интересно». Система в дальнейшем будет делать подборки с учетом корректировок.

Также пользователи смогут удалять из предложенных вариантов каналов блогеров те ресурсы, которые им не интересны. В описании к апдейту говорится, что в течение нескольких дней все юзеры YouTube получат новую версию приложения в автоматическом режиме.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Названы малоизвестные факты из истории создания автомобилей

16.01 / Мнение: Японцы о России, Путине и Сталине

05.03 / Гагарина подтвердила документом, что сын Цоя разрешил всем исполнять «Кукушку»

10.03 / Иван Охлобыстин высказался о молодежи, заявив об изменении границ возрастов

03.04 / Мнение: Сегодня он хочет Люси, а завтра Лару Крофт

27.01 / Наука: Вещества из солнцезащитных средств способны проникать в кровь в потенциально опасных дозах

05.03 / Китайские ученые назвали природное средство для эффективного «омоложения» крови

09.02 / Мнение: Путин в лифте

04.01 / Алена Водонаева раскритиковала фитнес-методику Виктории Боровской

07.02 / Джон Ледженд снял пародию на рождественское видео Мэрайи Кери ко Дню всех влюбленных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика