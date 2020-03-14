В мобильном приложении YouTube обновился интерфейс

14.03.2020, 13:07, Разное

Мобильное приложение сервиса YouTube получило очередное обновление. Компания Google решила удалить вкладку Trending и пересмотреть дизайн интерфейса.

Теперь пользователи могут воспользоваться «навигатором», который показывает не только контент с максимальной активностью юзеров, но и фильтрует ролики по предпочтениям. Вкладка совместила в себе предлагаемые видео и тренды, сделав доступ к материалам более удобным и интерактивным.

Апдейт уже доступен для операционных систем Android и iOS. Пользователи могут изменять настройки вкладки Explore, удаляя из нее неинтересный контент. Для этого достаточно просто сделать свайп влево по ролику, который не актуален, и нажать «не интересно». Система в дальнейшем будет делать подборки с учетом корректировок.

Также пользователи смогут удалять из предложенных вариантов каналов блогеров те ресурсы, которые им не интересны. В описании к апдейту говорится, что в течение нескольких дней все юзеры YouTube получат новую версию приложения в автоматическом режиме.