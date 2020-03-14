Samsung запатентовала вибрирующий геймпад с вентиляцией для смартфонов

14.03.2020, 13:07, Разное

Компания Samsung запатентовала уникальный геймпад для смартфонов, на который установлен вентилятор и вибрирующие механизмы. Соответствующая документация появилась на сайте LetsGoDigital.

В материалах, прилагаемых к патенту, говорится, что устройство визуально будет напоминать портативные консоли, но без дисплея. На его место нужно будет вставить смартфон. По бокам от него разместились два стика и небольшой тачпад. Также на корпусе имеются специальные триггеры, реагирующие на отдаление от лица игрока. Устройство оборудовано собственным аккумулятором, ввиду чего оно не будет расходовать ресурсы смартфона.

На чертеже устройства можно заметить, что оно не подойдет для Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, которые имеют особую форму корпуса. При желании пользователи смогут подключать геймпад по беспроводной сети, ввиду чего его можно будет использовать даже с планшетами. В описании говорится, что устройство располагает функцией вибрации.

Представители Samsung пока не прокомментировали получение патента на устройство. В минувшем году компания также оформила документы на док-станцию для планшетов, но она так и не поступила в продажу. То же самое может ожидать и геймпад с вентилятором.