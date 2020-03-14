Следующий из Будапешта в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги
14.03.2020, 12:59, Новости дня
Пассажирский SSJ 100, следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров.
Чуть менее чем через полчаса после взлета борт рейса SU2033 подал сигнал (сквок) General emergency и снизился до 4,5 тыс. метров, передает ТАСС со ссылкой на портал Flightradar24.com.
В данный момент он следует на этой высоте. Его посадка ожидается в Шереметьево в 14.53 мск.
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