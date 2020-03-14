Следующий из Будапешта в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги

14.03.2020, 12:59, Новости дня

Пассажирский SSJ 100, следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров.

Чуть менее чем через полчаса после взлета борт рейса SU2033 подал сигнал (сквок) General emergency и снизился до 4,5 тыс. метров, передает ТАСС со ссылкой на портал Flightradar24.com.

В данный момент он следует на этой высоте. Его посадка ожидается в Шереметьево в 14.53 мск.