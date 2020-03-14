Король-рецидивист арестован в ЮАР за нападение с топором на свою семью

14.03.2020, 12:45, Разное

У 54-летнего Буйелехаи Далиндьебо, короля южноафриканского клана Абатембу, потомка династии амахала и правителя нынешней линии баквадалиндьебо, снова неприятности с законом. В минувшую пятницу Далиндьебо был задержан полицией по обвинению в умышленном повреждении имущества и нападении с угрозами. Инцидент произошел в королевской усадьбе. Как следует из протокола задержания, под горячую руку Далиндьебо на этот раз попали члены его семьи. А именно – его старший сын Азенати и его супруга.

С отцом у Азенати сложились непростые отношения, которые еще больше усугубил вопрос престолонаследия. В течение последних 4 лет Азенати, следующий в очереди на престол, выступал исполняющим обязанности короля, пока тот был отбывал тюремное заключение за поджоги, мошенничество и убийство. Методы правления наследника, выступавшего от лица своего отца, видимо, пришлись не по душе суровому королю. От расправы Азенати спасся, выпрыгнув из окна королевской резиденции.

Новый арест Далиндьебо следует за его условно-досрочным освобождением в декабре прошлого года после четырех лет тюремного заключения. Королю приписывают целый ряд правонарушений. Среди них – мошенничество, убийство, покушение на убийство, похищение людей и поджог домов некоторых членов своего клана, не разделявших его политические взгляды. Все эти обвинения Далиндьебо были предъявлены в Высоком суде Мтаты в мае 2005 года. Дело Далиндьебо рассматривалось долгих 10 лет.

В 2014 году группа вождей Тембу подала прошение тогда еще президенту Южно-Африканской Республики Джейкобу Зуме, в котором просила лишить Далиндьебо титулов и власти, утверждая, что он “злой король” и “не подходит для управления”. В октябре 2015 года Далиндьебо приговорили к 12 годам тюрьмы, 30 декабря он был заключен под стражу, а его семья лишилась финансовой поддержки государственной казны, хотя официально царствование короля-рецидивиста и не было отозвано. 23 декабря 2019 года, после речи президента Сирила Рамафосы о примирении, король был досрочно освобожден, отбыв треть своего наказания. Как новый инцидент повлияет на его условно-досрочное освобождение, в ближайшее время должен решить Рамафоса.