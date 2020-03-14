 

Дочь Сьюзан Сарандон, актриса Ева Амурри, стала мамой в третий раз

14.03.2020, 12:45, Разное

34-летняя актриса и lifestyle блогер Ева Амурри объявила о радостном событии – 13 марта она стала мамой чудесного малыша.

Рады объявить о рождении нашей самой маленькой любви: Матео Антони Мартино. Он родился у нас дома 13 марта в 3:58 ночи, весом 7 фунтов, 11 унций и длиной 21 дюйм. Наши сердца переполнены счастьем! Спасибо за добрые пожелания, и я с нетерпением жду, чтобы вскоре поделиться с вами и другими подробностями. 

поделилась Ева на своем сайте Happily Eva After, добавив, что появления малыша на свет с нетерпением ждали старшие дети – 3-летний Мейджор Джеймс и 5-летняя Марлоу Мэй. А также же экс-футболист Кайл Мартино, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе.  О своем решении расстаться Ева и Кайл  сообщили в ноябре прошлого года в совместном заявлении в соцсетях – всего через два месяца как узнали, что снова станут родителями. 

Наша семья начинает новый путь. После долгих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли трудное решение расстаться как пара. Мы будем стремиться вместе воспитывать наших трех прекрасных детей и оставаться близкими друзьями, потому что очень уважаем друг друга. Мы очень благодарны за все то, что у нас было в течение этих десяти лет. Но со временем мы поняли, что наш путь к счастью лежит в другом направлении, – 

говорилось в заявлении пары.

Позже Ева призналась, что новый статус только сблизил ее с мужем. Впрочем, не в романтическом плане, а скорее в дружеском. Кандидатура Кайла даже рассматривалась в качестве поддержки на родах, но после Ева отказалась от этой идеи, и его место заняли опытные акушерки. 

Наш уровень близости полностью изменился. Теперь, когда мы не пара, очевидно, мне было бы не легко отпустить ситуацию и полностью сконцентрироваться на родах, важно было чувствовать себя совершенно свободной и в теле, и в оказываемой поддержке. Кайл, конечно, встретится со своим сыном сразу после его рождения – мы оба пришли к этому решению,

признавалась Амурри незадолго до родов. 

Напомним, Ева Амурри, дочь американской киноактрисы Сьюзан Сарандон и итальянского кинорежиссера Франко Амурри , вышла замуж за футболиста Кайла Мартино 29 октября 2011 года. За это время у супругов родилось двое детей: дочери Марлоу Мэй сейчас пять лет, сыну Мейджору Джеймсу – три. 



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