Учёные: Катание на велосипеде замедляет процессы старения

14.03.2020, 12:30, Разное

В результате проведённого исследования британским учёным из Бирмингемского университета удалось установить, что катание на велосипеде способствует замедлению процессов старения в человеческом организме. По словам специалистов, у всех пожилых участников эксперимента сохранялись показатели состояния здоровья, сравнимые с людьми более молодого возраста.

К научной работе авторы проекта привлекли 125 добровольце возрастом 55-79 лет. В ходе исследования участники на время проезжали на велосипеде заданное расстояние, после чего их состояние анализировалось при помощи лабораторного тестирования. Также учёные отметили, что ни один из добровольцев не имел вредных привычек и хронических болезней и ранее не занимался профессиональным спортом, но увлекался ездой на велосипеде.

Как оказалось в результате, физическая активность помогла участникам исследования сохранить прежний объём мышечной массы, избежать набора веса, повышения уровня холестерина и старения иммунной системы. Кроме того, тимус производил T-клетки в количестве, равном таковому у молодых людей. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что активный образ жизни, в данном случае езда на велосипеде, помогает замедлить процессы старения.