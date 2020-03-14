Новый процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP

14.03.2020, 12:30, Разное

Крупнейший в мире производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel ещё только планирует презентацию новых процессоров, но «утечки» о них появляются уже достаточно давно. В бенчмарке SiSoftware появились результаты тестирования готовящегося к дебюту Core i9-10900T и оказалось, что он потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP.

Более ранние заявления гласили о том, что процессор Core i9-10900T от Intel позиционируется как энергоэффективный, однако данная информация не совсем соответствует действительности. Заявленный уровень TDP составляет 35 Вт, то есть, данный чип должен оказаться отличным решением для производительных и компактных систем. При этом проведённое бенчмарком тестирование показало, что реальный уровень потребления энергии находится на отметке в 123 Вт, а это в 3,5 раза больше, чем было заявлено.

Как отмечают специалисты, Intel считает значением TDP уровень потребления энергии при базовой частоте, обозначивая его как PL1, а максимально разрешённое кратковременное энергопотребление производитель называет PL2. Вероятно, уровень последнего и определили в бенчмарке в процессе тестирования Core i9-10900T. Результаты анализа производительности 10-ядерного процессора с двумя десятками потоков и 20 Мб кэш-памяти показали 178,1 Гфлопс.