 

Ветеран российской военной разведки рассказал о проникновении на базу НАТО в Испании

14.03.2020, 12:30, Разное

Российский ветеран военной разведки и Герой РФ Юрий Шевченко пояснил историю о проникновении в 1970-х годах на территорию базы НАТО в Испании. Там он получил важную информацию об условиях аренды и лично выслушал речь верховного командующего силами НАТО Александра Хэйга.
По словам рассекреченного разведчика-нелегала, любовь к живописи сыграла в этом случае важную роль. Юрий Шевченко прогуливался по улицам испанского города с мольбертом, когда военные сначала заговорили с ним, а потом предложили выпить вина.

Результатом знакомства стало приглашение посетить базу НАТО. Там Юрий Шевченко разузнал об условиях аренды, а также разведчик видел приезд главнокомандующего армией США в Европе и верховного командующего силами НАТО Александра Хэйга. Ветерану удалось попасть на секретное заседание, где обсуждалось будущее базы. После удачного проникновения разведчик отправил информацию в центр СВР, а затем и сам отправился в столицу России.



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