Технологии: Разыскиваются добровольцы на тестирование вакцины от коронавируса. Последние новости медицины

14.03.2020, 12:26, Разное

Сколько заплатят добровольцам, желающим добровольно заразиться коронавирусом, как метод редактирования генов сделает невидящих зрячими и кому помогает настольный теннис. Самые последние новости медицины в обзоре Настоящего Времени.

4 500 фунтов стерлингов за коронавирус

Сотрудники Британской лаборатории центра инноваций и исследований Queen Mary BioEnterprises ​предложили потенциальным добровольцам 3 тысячи 500 фунтов стерлингов и двухнедельное комфортное проживание в клинике за участие в научном эксперименте. Все участники эксперимента должны добровольно согласиться быть зараженными вирусом, сходным своим поведением с коронавирусом COVID-19.

Ученые намерены заразить до 24 человек одновременно двумя общими штаммами коронавируса, известными как 0С43 и 229Е.

Считается, что эти два штамма вызывают легкие респираторные симптомы и не такие агрессивные, как COVID-19.

До начала исследования всем участниками предложат пройти ряд медицинских исследований, в том числе и скрининг на антитела к коронавирусу. После чего им сделают прививку и дадут определенную дозу штаммов вируса.

Все участники эксперимента будут полностью изолированы от внешнего мира, не смогут заниматься физическими упражнениями и смогут пить и есть только определенные продукты.

В течение 14 дней ученые смогут проанализировать реакцию пациентов на вакцину. А полученные результаты помогут ученым отследить наиболее эффективные методы лечения и сосредоточиться на них.

Профессор Университета королевы Марии и Лондонского университета и один из ведущих мировых экспертов по глобальным заболеваний Джон Оксфорд уверен, что “если одна из вакцин сработает на нашем маленьком вирусе, она, скорее всего, сработает и в реальном мире”.

Какой ген помогает раковой клетке годами оставаться неуловимой

Рак – одно из самых коварных заболеваний, которое годами может себя никак не проявлять. Опухоль может “проснуться” в любой момент. Такие “спящие” клетки считаются наиболее опасными. Их нельзя диагностировать, на них не влияет ни химио-, ни лучевая терапия. И если они “просыпаются”, у человека с новой силой возобновляется опухолевый процесс.

Благодаря новому исследованию группа ученых из Англии и Италии выяснила, что именно помогает раковым клеткам оставаться долгое время незамеченными в “спящем” состоянии.

Оказалось, что у злокачественных клеток есть удивительная способность менять форму и встраиваться в здоровые клетки. Регулируют этот механизм особые гены – sFRP2.

В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что как раз эти особые гены могут предотвратить распространение вторичных злокачественных процессов, влияя на процесс перевоплощения раковых клеток и “встраивания” их в здоровые клетки.

Полученные результаты могут помочь в разработке новых методов лечения и снизить количество вторичных раковых заболеваний.

Как вернуть зрение людям с врожденной слепотой

Новые достижения в генной инженерии, а именно метод редактирования генов CRISPR, позволят невидящим от рождения людям обрести зрение.

Редактирование генов с помощью CRISPR берет начало из механизма, который некоторые микроорганизмы используют в качестве своей защиты от вирусов. Новый метод редактирует или удаляет самые крошечные поврежденные мутацией участки при помощи “разрезания” ДНК. Ученые утверждают, что даже крошечные изменения в отдельных генах могут фундаментально изменить функцию клетки.

Новаторская процедура ученых из Университета штата Орегон (США) включала в себя введение микроскопического инструмента для редактирования поврежденных генов в глаз пациента с редкой формой слепоты – врожденным амаврозом Лебера.

Это редкая болезнь, при которой дети рождаются слепыми. Основной причиной редкого генетического заболевания являются мутации в генах CEP290, CRB1, GUCY2D и RPE65, которые приводят к гибели светочувствительных клеток сетчатки. Человек перестает воспринимать свет и слепнет.

Сама по себе операция на глазу не сопряжена с особым риском, говорят врачи. Инфекции и кровотечения являются относительно редкими осложнениями.

Предварительные результаты ожидаются в течение нескольких недель, а полная оценка того, насколько было восстановлено зрение, займет всего лишь два-три месяца.

Ученые вдохновлены новой методикой и верят, что их результаты приведут к новому поколению методов лечения всех видов генетических заболеваний.

Пинг-понг против Паркинсона

Японские ученые из Университета Фукуоки утверждают, что пинг-понг может стать универсальным инструментом в борьбе с болезнью Паркинсоном.

Согласно новому исследованию, пинг-понг – один из лучших видов спорта для мозга. Аэробная активность повышает уровень особого белка, ответственного за рост и выживание нейронов. Проще говоря, умеренная и постоянная физическая нагрузка приводит к возникновению новых клеток мозга.

В эксперименте приняли участие 12 человек с болезнью Паркинсона легкой и средней степени тяжести. Средний возраст добровольцев данного научного эксперимента составлял 70 лет.

Выраженность симптомов у всей контрольной группы проверили перед экспериментом и повторно оценили через три месяца и в конце эксперимента.

Результаты показали, что для того, чтобы у участников эксперимента улучшилась речь, уменьшился тремор в руках, походка стала увереннее и четкой, нужно всего лишь заниматься один раз в неделю в течение 6 месяцев.