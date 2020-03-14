В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

14.03.2020, 12:18, Новости дня

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение. В Новокузнецке диагноз у еще одного госпитализированного уточняется.

Все медицинские учреждения Кузбасса готовы к приему больных с коронавирусом. Приготовлены медицинские препараты и средств индивидуальной защиты.

За разъяснениями граждане могут обращаться на "горячую линию" по коронавирусу — 8-800-201-2522.