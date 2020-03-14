Apple временно закрывает магазины по всему миру

14.03.2020, 12:18, Новости дня

Все фирменные магазины Apple Store за пределами Китая, Гонконга, Макао и Тайваня будут закрыты на две недели до 27 марта. Об этом сообщается на сайте компании.

В обращении генерального директора Тима Кука к сотрудникам и потребителям сказано, что опыт закрытия магазинов в Китае во время пика эпидемии коронавируса показал эффективность мер по минимизации социальных контактов. В настоящее время все торговые точки компании в Китае возобновили работу.

Сотрудники закрывающихся Apple Store продолжат получать зарплату, а товары компании будут доступны для приобретения через интернет-магазин.

11 марта Apple закрыла магазины в Италии, которая стала главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. Позднее на этой неделе прекратили работу испанские Apple Store. Всего у компании порядка 460 магазинов по всему миру, более половины из них расположены в США.

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Вести.Hi-tech