Используемую американцами и британцами базу Таджи обстреляли “Катюшами”

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14.03.2020, 12:18, Новости дня

Военная база Таджи на севере Багдада, где расквартированы американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу реактивными снарядами, сообщает Sky News Arabia.

Уточняется, что во время обстрела пострадали два человека. После аналогичного обстрела 11 марта погибли трое (два американских военных и британка-военврач) и пострадали более десяти иностранных военнослужащих. Администрация США возложила ответственность за случившееся на группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной.

По информации телеканала, как и в прошлый раз, по базе были выпущены реактивные снаряды класса "Катюша". Тогда самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.

Власти Ирака осудили ответную бомбардировку. Министерство иностранных дел Ирана выразило протест США в связи заявлениями Вашингтона о том, что за атаку на базу западной коалиции в Ираке несет ответственность Тегеран. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави предостерег Вашингтон от "необдуманных действий", предупредив о последствиях, а также указал, что "незаконное присутствие" США является причиной напряженности в Ираке.



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