 

Минпросвещения рекомендовало регионам переходить на дистанционное обучение

14.03.2020, 12:11, Новости дня

Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении ведомства указывается, что «в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей», передает ТАСС.

Кроме того, «на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения».

Ранее свободное посещение школ ввели в Москве для профилактики коронавируса.

Отметим, что на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус изменит человеческие привычки.



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