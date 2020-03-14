Аналитики рассказали о влиянии коронавируса на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X

14.03.2020, 12:07, Разное

Специалисты компании DFC Intelligence обнародовали новый отчет, в котором говорится о влиянии коронавируса на релизы PlayStation 5 и Xbox Series X. Не исключено, что премьеры от Sony и Microsoft будут перенесены.

В ранних анонсах консолей от обоих производителей говорится, что они будут представлены осенью текущего года. Сами разработки должны были показать в рамках масштабных мероприятий, запланированных на лето. Из-за их отмены маркетинговые планы Sony и Microsoft изменятся, что отразится и на дате релизов.

«Экономика находится в состоянии неопределенности. Даже если в течение нескольких недель или месяца ситуация прояснится, компании не смогут так быстро скорректировать свои планы. Продажи консолей начнутся позже, но перенос может оказаться настолько значительным, что устройства не появятся на рынке даже к Рождеству», – говорится в отчете специалистов DFC Intelligence.

Представители Sony и Microsoft пока не комментируют ситуацию. По предварительным данным, PlayStation 5 все же будет показана, но уже в августе текущего года. Ее продажи изначально должны были начаться в ноябре, но компания может перенести релиз на декабрь, чтобы успеть к Рождеству.