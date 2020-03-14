В Москве вводится свободное посещение школ из-за коронавируса

14.03.2020, 12:06, Новости дня

Указом мэра Сергея Собянина в Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом. С 16 марта посещение детьми школ становится свободным, при этом сами занятия не отменяются.

“Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее”, – сказал Собянин “Интерфаксу”.

Накануне к журналистам разных изданий попала копия письма главы департамента образования Москвы Исаака Калины директорам московских школ, в котором рекомендуется объявить каникулы или перейти на дистанционное обучение.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко запретила сенаторам выезжать за границу в связи с эпидемией коронавируса.

Кроме того, Россия закрывает для иностранцев сухопутную границу с Польшей и Норвегией.

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 145 тысяч человек. Около 71,6 тысячи выздоровели, умерли 5429 человек.

В Китае за минувший день коронавирус обнаружили у 11 человек, причем только четверо из них заразились в Китае, остальные привезли болезнь из Италии, США и Саудовской Аравии. Число новых случаев, завезенных из других стран, впервые превысило количество тех, кто заболел в Китае. Жертвами эпидемии в Китае стали 3189 человек, инфицированных больше 80 тысяч.

В пятницу ВОЗ объявила, что эпицентр эпидемии переместился в Европу. Италия зарегистрировала крупнейший суточный рост смертей: там за одни сутки умерли 250 человек и заболели свыше двух тысяч человек.