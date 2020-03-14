 

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали мать с двумя детьми

14.03.2020, 12:01, Новости дня

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали мать и двух детей, сообщает сегодня пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

“Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. Имели контакт с лицом, вернувшимся из Италии и госпитализированным накануне с подозрением на COVID-19”, – говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица, отметили в ОГА.

“Также вчера, 13 марта, в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. Как выяснилось, 29 февраля он вернулся из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь”, – добавили в пресс-службе.

▪️Учора пізно ввечері у Чернівецькій області госпіталізовано 3 осіб з підвищеною температурою тіла: мати та двоє дітей….

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Reede, 13. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение с заграницей в ночь на 17 марта.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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