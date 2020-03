Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о бесплатном тестировании на коронавирус

14.03.2020, 12:00, Новости дня

Палата представителей Конгресса США в ночь на 14 марта одобрила законопроект, направленный на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hill.

В поддержку двухпартийного законопроекта проголосовали 363 конгрессмена, против – 40.

Акт, известный как “Семьи прежде всего”, включает положения, которые предусматривают двухнедельный оплачиваемый отпуск по болезни, увеличивают размер страховки по безработице и гарантируют, что все американцы смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

Накануне голосования президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что поддерживает законопроект, и пообещал вскоре подписать его в случае принятия.

I fully support H.R. 6201: Families First CoronaVirus Response Act, which will be voted on in the House this evening. This Bill will follow my direction for free CoronaVirus tests, and paid sick leave for our impacted American workers. I have directed….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020

Принятию акта предшествовала дискуссия спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с министром финансов Стивеном Мнучиным относительно средств, которые предприятия должны выделить на оплату отпуска по болезни, отмечает The Hill. Рост числа заболевших в США ускорил достижение договоренности между республиканцами и демократами, сказано в публикации.

6 марта вице-президент Майк Пенс заявил, что у Соединенных Штатов нет достаточного количества тест-систем для выявления коронавируса, сообщало Reuters.

13 марта Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он сообщил, что из федерального бюджета выделят $50 млрд на нужды местных властей. В общей сложности планируется произвести за счет бюджета и распределить около 5 млн тестов на коронавирус. Трамп настоятельно рекомендовал сдавать анализы только людям с симптомами, соответствующими болезни COVID-19.