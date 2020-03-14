В Кемерово оперативно выявили два случая заражения коронавирусом
14.03.2020, 11:59, Новости дня
Диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у двух пациентов в Кемерово, госпитализированных накануне, 13 марта, информирует правительство региона.
В сообщении правительства указывается, что «наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у двух пациентов в городе Кемерово», передает РИА «Новости».
«Оба находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, изолированы и получают все необходимое лечение. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке, его диагноз уточняется», – добавили власти.
Подчеркивается, что все медицинские учреждения Кузбасса приведены в режим готовности: разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Пассажиры международных рейсов, прилетающие в аэропорт Кемерово имени Леонова, проходят бесконтактное измерение температуры.
Также в регионе с 10 марта круглосуточно работает «горячая линия» для граждан, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Единый номер 8-800-201-2522 открыт на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф. Кроме того, можно звонить на телефон 112.
Минздрав Кузбасса призывает граждан, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщить о дате въезда на территорию России.
Специалисты проведут консультацию по профилактике инфекции, расскажут о правилах временной изоляции в домашних условиях в течение 14 дней, сроках обследования на новую коронавирусную инфекцию и медицинского наблюдения.
Отмечается, что домашний карантин является достаточным основанием для получения больничного.
Накануне сообщалось, что число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 11 человек.
Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией.
В субботу, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавируса в российской столице. В частности, вводится свободное посещение школ.
Отметим, что на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус изменит человеческие привычки.
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