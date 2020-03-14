Совфед одобрил покупку правительством у Банка РФ акций Сбербанка

14.03.2020, 11:59, Новости дня

Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании одобрил закон о покупке правительством у Банка РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.

Документ был разработан правительством в связи с планируемым приобретением в казну доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком РФ от продажи обыкновенных акций Сбербанка России», передает ТАСС.

Законом устанавливается, что приобретение акций Сбербанка будет осуществляться в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления фондом – обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения.

Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Документом также определяется, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о сделке по акциям Сбербанка.