Мнение: Вы по процедурному вопросу?

14.03.2020, 11:41, Разное

На первый план в России начинает выдвигаться эпидемия, число зарегистрированных больных увеличивается, при этом вполне очевидно, что реальное их число гораздо выше. Власть проводит мероприятия по факту обнаружения зараженного, но с превентивными мерами все обстоит практически никак. Еще пару недель – и мы будем бороться с Ираном и Италией за первенство в этом соревновании.

Однако и две других катастрофы никуда не деваются – экономическая и государственный переворот. При этом госпереворот вроде бы кажется самым безобидным из имеющихся безобразий, но с ним все очень непросто, поэтому оценивать, когда и как он рванет, крайне сложно.

Юристы уже указали, что закон о поправках в конституцию принят с грубейшими процедурными нарушениями. Настолько грубыми, что стоит вопрос о законности самого закона. По конституции поправки в нее могут вносить депутаты Думы, но не в индивидуальном порядке, а числом не менее одной пятой от всей их численности – то есть, 90 человек. Уже поэтому включенные в закон поправки Терешковой, Крашенинникова, Клишаса и прочих являются незаконными даже не по содержанию, а по процедуре их внесения в этот законопроект. Что ставит Конституционный суд (который пока еще укомплектован юристами, а не спортсменами и космонавтами) перед выбором – дать положительное заключение на эту ахинею, тем самым проявив политическую сознательнсть и лояльность, либо отказать в своей поддержке, оставшись профессионалами.

Впрочем, и здесь есть выход – во-первых, КС вообще не должен давать заключения, это не его прерогатива и компетенция. А во-вторых, незаконные поправки можно попытаться узаконить через голосование. Дескать, народ решил, а его воля – закон.

Поэтому задача проведения голосования может быть поставлена просто – любой ценой. Эпидемия-не эпидемия, обеспечьте результат. К чему приведет массовое мероприятие в разгар эпидемиологичской катастрофы, предугадать несложно.

Однако в любом случае вопрос незаконности всех поправок, которые внесены депутатами (включая и скандальную поправку Терешковой, открывающую дорогу к уже ничем не прикрытому захвату власти Путиным) никуда не девается. По сути, налицо государственное преступление, которое делает нелегитимным одновременно президента, парламент в полном составе и все региональные заксобрания, проголосовавшие за этот закон. А если в эту историю впишется еще и конституцинный суд – то все без исключения ветви власти оказываются государственными преступниками и утачивают право на власть. Причем не какие-то враги это сделали, а сами. Всё сами. Одному конкретному человеку дозарезу захотелось остатся у власти до самой смерти, и итогом его хотелок оказывается окончательная делегимизация этой самой власти.

Это, конечно, пустяк по сравнению с надвигающейся эпидемией и экономическим коллапсом, но просчитать его последствия не так уж и просто.