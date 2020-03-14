 

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

14.03.2020, 11:31, Разное

Знаменитый американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-2019. Голливудская чета подхватила инфекцию в Австралии, сообщает “Москва 24”.

В социальных сетях Хэнкс рассказал, что сначала они с женой почувствовали недомогание и подумали, что простудились. Затем появились озноб и боль в теле, после чего супруги обратились в больницу и сдали анализы. По результатам стало известно, что их атаковал коронавирус.

В своем микроблоге в “Твиттер” актер заявил, что пара намерена соблюдать необходимые медицинские протоколы. Том Хэнкс и Рита Уилсон будут проходить обследования и сдавать анализы, находясь в изоляции столько, сколько потребуют врачи для безопасности окружающих.

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Публикация от Tom Hanks (@tomhanks) 10 Июл 2019 в 9:24 PDT

Стоит отметить, что в прошлом году оба артиста отметили 63-летие. Они попадают в группу смертельного риска: согласно статистике, инфекция чаще всего уносит жизни стариков, а также людей с низким иммунитетом.

Эпидемия коронавируса затронула свыше 120 тысяч человек по всему миру. Более 4,6 тысячи больных скончались.



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