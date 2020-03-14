 

Американский сенатор заразилась коронавирусом

14.03.2020, 11:31, Разное

Сенатор конгресса США от штата Вашингтон, демократ Мария Кантуэлл заболела коронавирусной инфекцией COVID-2019. Она стала первым в стране членом высших органов власти, которого сразил вирус, сообщает телеканал “360”.

Кантуэлл обратилась к работникам своего офиса с просьбой какое-то время поработать из дома. Кроме того, она посоветовала им сдать анализы на коронавирус. Стоит отметить, что в США эпидемия инфекции затронула более 1200 человек, 37 заболевших скончались. Ранее стало известно, что вирус подхватили знаменитый актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Алена Водонаева не станет извинится за свои слова про получателей маткапитала

03.01 / Мнение: Наседка Водянова

16.01 / Мнение: Кто запутал Путина?

20.01 / Когда встречаются египетские и русские гены

15.02 / Мнение: Блокада

02.02 / В зоопарке Москвы сурки проспали День сурка

13.01 / Мнение: Браконьеры в законе?

14.01 / Летевший в Москву самолет сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

09.02 / Наука: Ушные клещи, инфекция, рак — череда напастей, угрожающая лисам

28.12 / “Все у ваших ног”: народ пал ниц перед сексапильной Чеховой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика