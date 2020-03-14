 

Microsoft решила проблему уязвимости Windows 10 экстренным патчем

14.03.2020, 11:30, Разное

Компания Microsoft устранила уязвимость Windows 10 новым апдейтом. По данным портала TechCrunch, патч, решающий проблему, связанную с несанкционированным доступом к приватной информации, был выпущен 12 марта.
Критическую уязвимость обнаружили в начале текущей недели. Серверный протокол Server message block с багом мог открывать злоумышленникам доступ к личным данным пользователей, а также ко всем подключенным к компьютеру устройствам. Представители Microsoft отметили, что ни одного случая применения уязвимости не было выявлено, что позволило быстро нейтрализовать проблему.

«Документ с данными SMB лежит в скрытом архиве, однако при необходимости хакеры могут получить к нему доступ при помощи загруженных в систему вредоносных утилит. Обновление позволило защитить Server message block посредством кодировки. Рекомендуем всем пользователям скачать обновление, доступное на официальном сайте компании. Также уведомления об апдейте должны прийти каждому юзеру непосредственно в систему», – говорится в сообщении Microsoft.

Предыдущие версии Windows не были проверены на соответствующую уязвимость. Представители компании отметили, что поддержка прошлых поколений ОС официально завершилась, ввиду чего проблему можно решить только посредством антивирусного программного обеспечения.



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