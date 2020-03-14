 

«Бонни и Клайд объединились в банду»: Богомолов и Собчак отметили полгода со дня свадьбы

14.03.2020, 11:30, Разное

В минувшую пятницу, 13 марта, театральный режиссёр Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак отметили ровно полгода со дня свадьбы. На страницах в Instagram супруги вспомнили о важной для их молодой семьи дате и написали в адрес друг друга трогательные слова.
Константин Богомолов в соцсети обнародовал небольшое видео, снятое в салоне свадебного катафалка, которым молодожёны в сентябре минувшего года немало удивили общественность и спровоцировали массу разговоров. В подписи к публикации режиссёр написал о семейной жизни с Собчак, длящейся уже полгода, отметив, что «в любви приятнее выживать, а главное – есть зачем».

Ксения Собчак опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в момент танца с Богомоловым, в окружении падающих сверху лепестков алых роз. Себя с супругом журналист назвала «объединившимися в банду Бонни и Клайдом», акцентировав внимание подписчиков, что полгода исполнилось тоже в пятницу 13-го числа, а именно в эту дату состоялась свадьба. В завершение поста Собчак с помощью хештегов отметила, что в жизни нужно «найти своих и успокоиться».



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