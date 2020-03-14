Xiaomi снимет с продажи первый 108-мегапиксельный смартфон Mi Note 10

14.03.2020, 11:30, Разное

Компания Xiaomi пояснила о намерении снять с продаж смартфон Mi Note 10 с камерой на 108 мегапикселей. По словам Лу Вейбинга, являющегося главной китайского производителя, причиной принятия данного решения стал новый бизнес-план бренда.

«Мы собираемся избавиться от всех смартфонов, которые стоят более 285 долларов, но не имеют поддержки 5G. Новые поколения устройств должны соответствовать требованиям пользователей. Особенно это касается представителей флагманского сегмента. На место смартфонов, снятых с производства, придут новые модели», – пояснил Вейбинг на своей странице в социальной сети Weibo.

На китайском рынке устройство должно было продаваться под названием Xiaomi Mi CC9 Pro. Глава компании также отметил, что сервисная поддержка смартфонов без 5G продолжит действовать в рамках заключенных с ритейлерами контрактов. По словам Вейбинга, сети обмена данными пятого поколения в течение нескольких лет вытеснят аналоги в Китае и во всем мире, ввиду чего производители должны подготовить пользователей к инновациям.

Смартфон Mi Note 10 был анонсирован примерно полгода назад. Главной его особенностью является камера на 108 мегапикселей. Устройство так и не поступило на рынок.