 

Больше десяти ракет упали на территорию иракской военной базы Эт-Таджи

14.03.2020, 11:28, Новости дня

Военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада и используемая силами коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.

Агентство The Associated Press информирует со ссылкой на источники в иракских службах безопасности, что на территорию базы упало более десятка снарядов, передает ТАСС.

Данных о пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Напомним, в четверг США нанесли авиаудары по пяти складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке, назвав их оборонительными. В пятницу Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot.

До этого, в среду, в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британский военврач, 14 человек пострадали.



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